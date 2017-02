MENSAGEM: Programa também estreia quadro que faz críticas a Donald Trump e outros políticos

Em 14 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Magazine

A tensão está no ar. Um pelotão anda por uma cidade em escombros e bombas e tiros eclodem por todos os lados. O cenário caótico faz parte de uma paródia de filme de ação que será exibida no “Tá no Ar: a TV na TV” de hoje, que conta com a participação especial de Cláudia Raia ao lado de Marcius Melhem e Marcelo Adnet. “Eu amei ser chamada porque adoro este tipo de programa, este tipo de humor, e adoro os meninos. Já falei que, a hora que me chamarem, estou à disposição. Eu realmente me divirto. O clima nos bastidores é uma delícia e me lembrou demais o “TV Pirata”, que foi um momento muito importante na minha carreira. Aquele grupo é parecido com este. Acho que é uma falange, é da mesma nave”, diz Claudia, nos bastidores.

Outro quadro muito esperado já virou assunto nas redes sociais antes mesmo da exibição, prevista para hoje.