A atriz conta que tem uma semelhança com a sua personagem na novela, diz que não tem medo de envelhecer e não descarta posar nua novamente

Por: Marie Claire

Em 05 de setembro, 2016 - 09h00 - Celebridades

Claudia Ohana estreou recentemente em “Sol Nascente”, nova novela das 18h da TV Globo. A atriz vive Loretta, uma italiana que abandona a família: o marido Vittorio [Marcello Novaes], e os filhos Mario [Bruno Gagliasso], Milena [Giovanna Lancellotti] e Peppino [João Cortês]. “Minha personagem é um mistério. Porque ele está viajando, não se sabe pra onde. Ela abandona os filhos e só vai falar o motivo quando estiver na frente de todos”, contou à Marie Claire.

A personagem de Claudia tem uma ligação com ela. “Eu fui criada pela minha tia até os nove anos. Mãe e pai me abandonaram, então eu sei o quão complicado é. Qualquer pessoa que foi abandonada tem uma marca. Eu espero que meu personagem tenha uma boa desculpa pra ter abandonado a família”, afirmou. “Não que eu tenha me inspirado na minha mãe porque é uma situação completamente diferente. Minha mãe morreu muito nova. Ela faleceu quando fui morar com ela. Eu tinha 15 anos. Então eu tive tragédia na minha vida. Eles tem uma família muito forte: tem o pai, o avô, a avó... Não é tão trágico.”

Fora da ficção, a atriz acredita que isso acontece muito. “Não entendo pai e mãe que abandona o filho. Talvez através dessa personagem eu possa entender.”

Quando a Loretta volta, ela quer reconquistar a família. Principalmente o personagem de Gagliasso, com quem tem um conflito, e o marido, que se envolverá com Lenitta [Letícia Spiller].

SEM NEURA COM A IDADE

Claudia está em cartaz com o musical “Forever Young”, no teatro Fecomercio, em São Paulo. A peça mostra uma espécie de casa de repouso para artistas aposentados e Aos 53 anos, a atriz vive uma idosa. Questionada se a idade é uma questão para ela, Claudia disse: “acho que é pra todos, né. Eu não sou uma pessoa que fico tão preocupada porque a vida é assim: a gente nasce e vai envelhecer. Não tem jeito. Então é uma coisa que você tem que aceitar. Não sofro com isso, não tenho medo.”

Para se transformar em uma idosa, Claudia passa por um processo de caracterização e também muda sua postura corporal. “Fico mais corcunda, limitada... Todos os gestos são limitados. O pescoço não vira, então faço a peça toda travada. Uma pessoa de 90 e poucos quase não tem mais articulações. Machuca o corpo. Sinto dor nas costas à beça depois que eu faço esse papel", contou. "Vi o quão a velhice é limitadora. Você tem que realmente se preparar fisicamente. Me cuido bastante. Me alimento bem, me cuido fisicamente, espiritualmente, mentalmente...”

Claudia segue uma alimentação regrada. "Não sou do junk food. Sou uma pessoa que gosta de coisas mais lights, detesto beliscar. Tomo café da manhã bem, almoço bem, lancho e janto pouco. Como de 3 em 3 horas. Agora estou fazendo uma alimentação pra dar uma engordada porque fiz uma cirurgia [de diverticulite] e emagreci. Quero ganhar 4kg. Então tomo um shake de vitaminas", disse a atriz que tem 47kg com 1,60 m de altura.

Além da alimentação, ela também cuida do corpo com exercícios físicos. "Sempre faço esteira pra ter fôlego pra fazer musical, cantar. Faço musculação, ioga e, às vezes, mudo e vou pra natação."

Ela acredita que com o passar dos anos é mais díficil manter os shape. "Sem dúvidas tem que se esforçar mais, não pode vacilar! E tem que cuidar de muito mais coisas: cabelo, pele, cabeça... E tem família, filhos e netos. Mulher, coitada, está ferrada! Tem que cuidar de muita coisa."

ENSAIO NU

No ano passado, Claudia completou 30 anos do seu primeiro ensaio nu para uma revista masculina. Na época, com 22 anos, ela polemizou pela ausência de depilação nas fotos.

Com o corpo enxuto, ela não descarta posar nua novamente. "Acho que seria tirar uma onda [risos]. Seria engraçado. Talvez." Ela contou que não recebeu mais propostas, mas acha interessante. "Pra minha vaidade seria bom, talvez. Pra mostrar que uma mulher de 53 pode estar bonita."