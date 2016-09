Após britânicos conseguirem enganar avaliadores, atletas brasileiros se queixam dos métodos de avaliação

Por: Globo

Em 07 de setembro, 2016 - 15h12 - Esporte

Às vésperas da cerimônia de abertura da Paralimpíada, uma questão-chave do paradesporto vem à tona: a categorização dos atletas com deficiência é mesmo justa? As dúvidas sobre a precisão da classificação das limitações de cada competidor são antigas, mas ganharam mais força depois que atletas britânicos revelaram ao jornal The Guardian vários métodos para enganar os classificadores, como se dizer incapaz de utilizar um músculo ou parte do corpo, fingir não ter equilíbrio ou coordenação motora, ou até fazer treinos exaustivos pouco antes da avaliação, a fim de parecer menos capaz na hora dos testes.

Para o canoísta Fernando Fernandes, a discussão é bem-vinda. Fora dos Jogos Paralímpicos do Rio, o atleta se queixa do que considera como "doping funcional".

- Já vi atletas usando cadeira de rodas apenas para chegar ao local de competição e depois saírem caminhando. Infelizmente, a classificação funcional na paracanoagem é ingênua e infantil. A avaliação é feita por voluntários, que não têm responsabilidade sobre possíveis erros - dispara Fernando, defensor de mais profissionalismo e tecnologia no processo.

- A avaliação médica é meramente visual. Por que não usar eletrodos no atleta e fazê-lo executar movimentos num caiaque eletrônico? - sugere.

Classificado para a disputa paralímpica na categoria KL1, o canoísta Luis Carlos Cardoso passou pelos mesmos testes que Fernando, mas prefere acreditar nos avaliadores.

- Nós sempre vamos ter dúvidas, podemos acreditar que o atleta está ganhando competições porque tem algo mais que nós. Mas confio nos classificadores - resume.

Dúvidas no tênis de mesa

No tênis de mesa paralímpico, as opiniões também se dividem. Nenhum atleta confirma a má-fé de outros competidores, mas a categorização das deficiências não é ponto pacífico. Enquanto a mesatenista Cátia Cristina da Silva Oliveira afirma desconhecer pessoas que se passam por deficientes, seu colega de equipe Aloisio Alves de Lima abre espaço para dúvidas.

- É uma questão bastante complicada. A gente, por vezes, se depara com uma pessoa que pensa que um atleta pode ter sido privilegiado na classificação. Mas devemos ter muito cuidado nessa análise. São pessoas que estão transcendendo as suas limitações. E tem gente que não entende que isso acontece.

Bronze no Parapan de Toronto no ano passado, o mesatenista Paulo Salmin vai além.

- Tem os dois lados: gente que força para competir em uma classe mais baixa, que seria relativamente mais fácil por causa da limitação física, mas ao mesmo tempo, como aconteceu comigo, eu mudei de classe (para uma categoria mais forte) depois de um tempo, com a mesma deficiência - explica o deficiente visual, que passou por uma reclassificação recente.

Outro atleta que se queixa desse processo é o multimedalhista Clodoaldo Silva, que às vésperas da Olimpíada de Pequim em 2008 foi transferido da classe S4 para S5 - na natação paralímpica, as classes vão de S1 a S10, sendo o número 1 aplicado ao maior grau de dificuldade e o 10, ao menor.

- Várias deficiências numa mesma categoria na piscina não é justo. Seria mais fácil se lesionados medulares competissem com lesionados medulares, paralisados cerebrais com outros iguais e assim por diante, mas talvez isso tornaria o evento longo demais - comenta Clodoaldo, que tem paralisia cerebral e competirá no Rio com atletas com vários tipos de deficiência.

Responsável por todos os procedimentos de avaliação funcional, o Comitê Paralímpico Internacional (IPC) evita a polêmica e se limita a pedir que os atletas foquem mais em seus resultados do que no dos rivais.

- Quando você perde para um oponente, deveria ver se ele não é melhor, em vez de se queixar - afirma Craig Spence, diretor de Comunicação do IPC.

- Esses atletas treinaram por quatro anos para conseguir o ouro, eles se classificaram em seus países e também em painéis independentes mundo afora. Cada classificação é feita por profissionais responsáveis e eles podem realocar atletas, que também podem protestar. A classificação não deveria ser usada como desculpa para alguém ser apontado como melhor do que o outro - finaliza.