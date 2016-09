Palmeiras e São Paulo fazem clássico para tentar acertar os caminhos

Em 07 de setembro, 2016 - 06h00 - Esporte

A três meses para o fim do Campeonato Brasileiro, o clássico de hoje entre Palmeiras e São Paulo, às 21h45, no estádio Allianz Parque, na capital paulista, pela 23ª rodada, é fundamental para as ambições das equipes. Qualquer resultado diante do rival será determinante para definir o papel de ambos na competição.