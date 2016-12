O corpo do homem será removido por uma equipe do Centro de Perícias Renato Chaves

28 de dezembro, 2016

Um ciclista morreu atropelado por um ônibus na altura do quilômetro 17 da rodovia BR-316, em Benevides, na Região Metropolitana de Belém, na manhã desta quarta-feira (28). Segundo informações de testemunhas, o coletivo teria atropelado o homem enquando ele trafegava pelo acostamento. Uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi enviada ao local para ordenar o trânsito, que ficou lento no trecho. O corpo do homem será removido por uma equipe do Centro de Perícias Renato Chaves.