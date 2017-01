Gerente da tecelagem arma plano para flagrar a ex-mulher com Silvia

Por: GShow

Em 18 de janeiro, 2017 - 12h01 - Novelas

Parece que o disfarce de Vitória (Camila Morgado) vai cair por terra. Silvia (Regina Braga) conta a Ciro (Thiago Lacerda) que a moça que lê para ela está grávida de oito meses e deixa o filho desconfiado. Para acabar de vez com este mistério, ele arma um plano para chegar em casa e descobrir quem é a tal moça.

E não é que dá certo? Vitória fica tranquila pensando que Ciro está no trabalho. "Se tivesse chegado antes cruzava com o Ciro! Ontem, ele perguntou tanto de você...", avisa Silvia, quando de repente, a porta do apartamento se abre e o gerente da tecelagem entra! "Ué, queria conhecer a moça de quem minha mãe fala tão bem! Até que enfim nos conhecemos... Verônica!", ele diz, deixando Vitória tensa!

Não perca a cena, prevista para ir ao ar nesta quarta-feira, 18/1.