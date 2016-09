Círio 2016 vai custar R$ 3,4 milhões, segundo o Dieese e Diretoria da Festa

20 de setembro, 2016

O Círio 2016 vai custar R$ 3,4 milhões e teve reajuste de 9,52% em relação à festa do ano passado. Os números foram divulgados na manhã desta terça-feira (20) pela Diretoria da Festa de Nazaré e Dieese-PA (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) em coletiva à imprensa paraense. A expectativa é que sejam injetados cerca de R$ 1,1 bilhão na economia paraense. A Diretoria da Festa também anunciou que, a pedido dos fiéis, a Romaria Rodoviária de sexta-feira voltará a passar pelo município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém.

'Pelo quinto ano consecutivo, o Círio de Nazaré será realizado dentro de um cenário de dificuldade econômica, motivado principalmente pelos reflexos de uma crise econômica internacional/nacional da qual não se tem conhecimento até agora exatamente de toda a sua extensão e duração. Estes reflexos trouxeram significativos impactos na renda das pessoas, no emprego e principalmente nos preços', detalhou Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese.

Durante a coletiva, a Diretoria também destacou que a expectativa é que mais de dois milhões de pessoas participem do Círio no segundo domingo de outubro, mas que esse número pode chegar a cinco milhões de pessoas se forem totalizadas todas as 15 romarias nazarenas. A estimativa para esse ano é a de que 80 mil turistas participem da Festa de Nazaré, uma queda de 3% em relação ao no passado, quando o número de turistas foi de 84 mil pessoas.