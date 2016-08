Tony Alysson será o responsável pelo show de abertura da programação, na noite do dia 9 de outubro

ntuário, localizada no bairro de Nazaré, em frente à Basílica, receberá quinze grandes atrações, durante as 15 noites da festividade de Nossa Senhora de Nazaré, período em que o local atrai milhares de jovens, adultos e crianças para a programação do Círio Musical. A programação de 2016 já foi definida e traz algumas novidades.

As apresentações serão iniciadas no dia 9 de outubro, às 20h, e encerradas no dia 23. Grandes nomes da música católica estão confirmados como: Tony Alysson, Anjos de Resgate, Davidson Silva, Banda Dom, Dunga, Suely Façanha, Adoração e Vida, Missionário Shalom, Paulinho de Sá, Cristo Alegria e Jonhi, Aline Brasil, Adriana, Pe. Sidney, Canto das Irias e Comunidade Católica Shalom. Uma das novidades é a participação inédita da cantora Eliana Ribeiro, uma das artistas católicas mais famosas da atualidade.

De acordo com o diretor coordenador do Círio, Roberto Souza, a escolha dos artistas procura oferecer ao público o que há de melhor na música católica. “Este é um evento que pela sua duração e quantidades de atrações já um dos maiores do Brasil. Além da música, o público pode contar também com o serviço gratuito de atendimento e aconselhamento espiritual, feito pelas comunidades católicas que são parceiras do evento”, explica Roberto Souza.

Desde 2006, quando se consolidou como programação quinzenal, a importância só aumenta. Tanto, que de acordo com os organizadores, há um desejo enorme dos artistas católicos em participarem da programação. “Alguns artistas nos procuram e não só querem se apresentar como ajudar de alguma forma”. Helena também antecipa o convite para o evento. “O Círio Musical é um trabalho desenvolvido ao longo do ano para trazer noites de alegrias e paz. Contamos com a presença de todo o povo católico para abrilhantar esse momento produzido especialmente para eles”, convida Helena.

O Círio Musical é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré e Diretoria da Festa de Nazaré com apoio e produção artística é da comunidade Shalom.

Confira a programação

09/10 - Tony Alysson

10/10 - Anjos de Resgate

11/10 - Davidson Silva

12/10 - Banda Dom

13/10 - Dunga

14/10 - Suely Façanha

15/10 - Adoração e Vida

16/10 - Missionário Shalom

17/10 - Paulinho Sá

18/10 - Cristo Alegria e Jhonny

19/10 - Aline Brasil

20/10 - Adriana

21/10 - Pe. Sidney

22/10 - Eliana Ribeiro

23/10 - Canto das Irias e Comunidade Católica Shalom