Sem patrocínio, romaria de Nossa Senhora de Nazaré na capital federal terá festa discreta, hoje

Por: BRASÍLIA: Da Sucursal

Em 11 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

Os efeitos da recessão econômica que assola o País atingiram uma das mais tradicionais festas do calendário da capital federal, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré de Brasília. A homenagem iniciada pelos candangos paraenses em 1960, ainda durante a construção da nova capital e que tomou ares de grande festa a partir de 1974, quando passou a ser organizada pela paróquia que leva o nome da santa padroeira dos paraenses, terá esse ano, a sua edição mais modesta. Sem nenhum patrocínio e, apenas com doações dos fiéis da comunidade local, os coordenadores da festa se viram obrigados a fazer ainda mais cortes orçamentários do que no ano passado.

Para economizar nos custos, novamente a quermesse com barracas de comidas e artesanato do Pará e os shows evangelizadores com bandas católicas foram cancelados.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.