Com duração de 5 horas e 3,6km percorridos a procissão do Círio é considerada a maior dos últimos anos.

Por: Portal ORM

Em 08 de outubro, 2017 - 11h38 - Círio

Pés cansados, lágrimas, emoção e fé marcaram a chegada na berlinda de Nossa Senhora de Nazaré a Praça Santuário. Foram 5 horas de romaria que permitiu os devotos sentirem o amor de Maria. Com início às 6h19 da manhã, a procissão percorreu aproximadamente 3,6km, pelas principais ruas de Belém.

Uma multidão de fiéis acompanhou a romaria que chegou ao seu destino às 11h19. Ao fim da procissão foi celebrada uma missa na Praça Santuário, presidida, pela primeira vez, pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Antônio de Assis. Segundo estimativa do Dieese e da Arquidiocese de Belém mais de 2 milhões de pessoas participaram da Festa do Círio de Nazaré.

O Círio de Nazaré é celebrado há 225 anos e é uma devoção à padroeira dos paraenses, Nossa Senhora de Nazaré. A pequena imagem foi encontrada pelo caboclo Plácido, às margens do rio Murutucú, onde atualmente fica a Basílica. O Círio passou a ser realizado pela manhã a partir de 1854, devido às fortes chuvas que ocorriam à tarde. Desde 1882, o bispo Dom Macedo Costa, de comum acordo com o Presidente da Província, Dr. Justino Ferreira Carneiro, resolveu que o ponto de partida seria a Catedral de Belém, o que acontece até os dias atuais.

Assista os últimos momentos da procissão: