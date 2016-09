Relatório do Dieese/PA também mostrou que festividade trará US$ 30 milhões para o turismo paraense

Por: Redação ORM News

Em 01 de setembro, 2016 - 17h28 - Círio

A estimativa divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos no Pará (Dieese/PA) mostrou que o Círio de Nazaré deverá receber mais de 80 mil turistas no próximo mês de outubro. O departamento estima que mais de US$ 30 milhões sejam injetados na economia paraense por meio do turismo.

Os números foram apresentados nesta quinta-feira e são resultado da pesquisa realizada no Círio 2015, feita para mapear o perfil do turista que frequenta a festa religiosa. Segundo o supervisor técnico do Dieese/PA, Roberto Sena, apesar do cenário econômico com inflação alta, as expectativas são positivas. 'O turista que vem para o Círio tem uma renda boa – a maioria com renda de até 5 salários mínimos – e há 3 anos a procura por hotéis é de cerca de 30%, o que se mantém esse ano, e é uma procura muito boa', disse.

A pesquisa revelou também que cerca de 97% das pessoas que vêm a Belém para o Círio têm vontade de retornar; mais da metade do público (50,5%) é do gênero feminino; o principal meio de transporte utilizado é o avião (58,3%); mais de 57% dos turistas têm até 50 anos de idade; os principais pontos turísticos visitados são a Basílica de Nazaré, Estação das Docas e Ver-o-Peso; e a maioria dos turistas vem do Maranhão, Ceará e Rio de Janeiro.

Em 2016, o mapeamento continua. A novidade é que pela primeira vez em 31 anos será realizada a pesquisa de perfil do turista durante a Romaria Fluvial. Para realizar a pesquisa, o Dieese/PA e Setur contaram com o apoio de 23 entidades, entre elas, a diretoria da Festa de Nazaré; Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob); Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan); Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma); Coordenadoria Municipal de Turismo de Belém (Belemtur); Capitania dos Portos; Espaço São José Liberto; Secretaria de Estado de Cultura (Secult).