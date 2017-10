Romeiros percorreram 7 quilômetros em pouco mais de 3 horas

Por: Amazônia Jornal

Em 18 de outubro, 2017 - 15h25 - Círio

Aproximadamente duzentas mil pessoas, entre elas o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, dom Antônio de Assis Ribeiro, participaram do Círio de Nossa Senhora de Nazaré de Castanhal, no nordeste paraense, ontem pela manhã. Este ano, o tema proposto pela diocese foi “Senhora de Nazaré, visita, cobre e abençoa nossa família”. A imagem da Virgem deixou a catedral Santa Maria Mãe de Deus, no centro da cidade, pela manhã, seguida por romeiros sob um sob forte por sete quilômetros, até o Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, na vila Apeú. A caminhada terminou pouco depois das 11 horas.



A empregada doméstica Maria da Paz Bahia, 61 anos, agradeceu por ter conseguido sua casa. “Primeiro, eu comprei o terreno. Aí, fiz uma casinha de barro. A casinha estava quase caindo, quando meu filho construiu três cômodos”, contou.



A autônoma Jane Kerla, 39 anos, também agradeceu por ter conseguido sua casa. “Eu acompanho há muitos anos, desde que começou a procissão. Vinha tentando conseguir minha casa há muito tempo. E consegui tê-la há mais de 11 anos. Por isso, prometi sair na romaria todo ano.