Procissão é realizada há 27 anos e partiu da Praça Santuário ainda às 7h

Por: Portal ORM

Em 18 de outubro, 2017 - 15h29 - Círio

A manhã deste domingo foi marcada pela presença das crianças no Círio de Nazaré feito para elas. Parte da lista de 12 romarias que envolvem a Festa nazarena, a procissão saiu às 7h da Praça Santuário, com a presença do Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira.

Ao todo, foram 2,9 quilômetros percorridos, passando pela avenida Nazaré e pela travessa 14 de Março até retornar pela avenida Governador José Malcher e pela travessa Doutor Moraes até a Praça Santuário. O Círio das Crianças já ocorre há 27 anos.