'Sentia que era o lugar onde ela gostar de estar', afirmou o irmão, que disse ter tido a ideia junto com a filha da atriz de 'Star Wars'

Por: G1

Em 07 de janeiro, 2017 - 18h45 - Mundo

As cinzas de Carrie Fisher, a atriz que deu vida à inesquecível princesa Leia em "Star Wars" e que morreu aos 60 anos em Los Angeles após ter sofrido um ataque cardíaco em dezembro, foram depositadas no cemitério em uma urna com a forma de uma pílula do antidepressivo Prozac.

O irmão de Fisher, Todd, que chegou ao funeral em Hollywood Hills com a urna de formato peculiar, afirmou que se tratava de uma "das posses favoritas" da atriz, que enfrentou dependências de drogas e do álcool e que foi diagnosticada com transtorno bipolar no início de 1990.

"A posse favorita da Carrie era uma pílula gigante de Prozac que ela comprou muitos anos atrás. Ela adorava aquilo, ficava na casa dela, e Billie e eu sentimos que era onde ela [Carrie] gostaria de estar", explicou Todd nesta sexta-feira (6), ao deixar o funeral privativo em Forest Lawn – Hollywood Hills em homenagem a Carrie e Debbie Reynolds, a mãe dela, que morreu apenas um dia depois da filha. As duas vão ficar enterradas no mesmo lugar.

A Billie citada por Todd Fisher é a também atriz Billie Lourd, filha de Carrie Fisher.

Recentemente, Fisher havia apresentado seu livro de não-ficção "The princess diarist", no qual relatava sua experiência e diversas curiosidades e segredos da filmagem de "Star Wars", e tinha gravado cenas da série de TV "Catastrophe".