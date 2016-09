Carol magalhães mostra barriga chapada em fotos tiradas nas maldivas, onde ainda está de férias

Em 10 de setembro, 2016 - 01h44 - Gata do Dia

Carol Magalhães, que segue curtindo férias nas Ilhas Maldivas, voltou a impressionar com a cinturinha fina ao postar uma foto em que aparece com a parte de baixo do biquíni em seu perfil do Instagram na manhã desta sexta-feira, 9. A barriga chapada da modelo chamou a atenção e dividiu opiniões na web. “Morta com essa cintura”, disse uma seguidora. “Eu quero igual”, comentou outra. “Sambando na cara da sociedade hein mulher”, acrescentou mais uma. Teve gente que criticou o corpo de Carol. “Parece doente. Reage”, afirmou uma mulher. “Está parecendo doente de tão magra”, alfinetou outra.

