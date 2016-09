Sesc terá programação cultural hoje e amanhã em unidades de Belém, Castanhal e Santarém

Em 05 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

Cinema, recreação, espetáculo literário e festival com música ao vivo. Essas são algumas das programações que o Serviço Social do Comércio (Sesc), no Pará, realiza hoje e amanhã, nas unidades de Belém, Castanhal e Santarém. Toda a programação é gratuita.

Amanhã, no Centro Cultural Sesc Boulevard, em Belém, às 19h, tem o Espetáculo Literário “Loucos de Lorca”, com o Grupo Versivox. Poeta, dramaturgo, músico e ativista político, Federico Garcia Lorca atravessa o tempo como sinônimo de arte corajosa, engajada e revolucionária. Nem sua brutal morte, quando foi fuzilado pela ditadura espanhola dos anos 30, calou o eco universal de sua obra.

