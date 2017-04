Cineclube da Uepa exibe hoje o filme "Giordano Bruno", com entrada franca

Em 25 de abril, 2017 - 06h00 - Magazine

O Cineclube Prof. Valmir Bispo, da Universidade do Estado do Pará (Uepa) de hoje exibe o longa “Giordano Bruno”, uma das grandes obras do cinema italiano. A sessão começa às 16h, no auditório da Reitoria da universidade. Com direção de Giuliano Montaldo, o filme aborda o processo e execução do astrônomo, matemático e filósofo italiano Giordano Bruno. Considerado um dos maiores pensadores do século XVI e um dos precursores da ciência moderna, ele foi queimado na fogueira pela Inquisição devido às suas teorias contrárias aos dogmas do catolicismo.

O drama lançado em 1973 é indispensável para quem deseja aprofundar seus conhecimentos sobre a Renascença. O papel-título é interpretado por Gian Maria Volonté. O filme traz ainda a fotografia de Vittorio Storaro e a trilha sonora de Ennio Morricone.