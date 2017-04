Documentário “Outro Sertão” resgata a experiência do escritor em Hamburgo

O cinema Olympia exibe, a partir de hoje, até o dia 14 de maio, às 16h, em parceria com a Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine), o documentário “Outro Sertão”, de Adriana Jacobsen e Soraia Vilela, sobre a estadia do escritor Guimarães Rosa na Alemanha nazista. O filme resgata a experiência do então vice-cônsul em Hamburgo, entre 1938 e 1942. Através de imagens de arquivo da época, documentos, testemunhos de pessoas que o conheceram e uma entrevista inédita com o próprio escritor, o documentário revela novos aspectos de sua biografia. A exibição de “Outro Sertão” faz parte da programação dos 105 anos do cinema Olympia. A sessão terá entrada franca e haverá debates com professores convidados sobre a obra de Guimarães Rosa.

Dividido em capítulos, o longa rastreia os quatro anos vividos por Guimarães Rosa em Hamburgo. Imagens, em grande parte feitas por amadores alheios à estética oficial da propaganda nazista, esboçam o cenário no qual ele viveu. Trechos de cartas, contos e anotações em off revelam suas impressões pessoais.