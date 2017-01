Programação especial para toda a família, com exibições em Belém, Castanhal e Santarém

Nesta terça (17) e quarta (18) o Serviço Social do Comércio (Sesc) realiza uma programação especial de cinema, com exibições nas unidades de Belém, Castanhal e Santarém. Toda a programação tem entrada franca.

Castanhal inicia a programação na terça-feira (17), às 15h, com a abertura do Festival de Ópera Na Tela, exibindo às 15h a ópera “Aida”, do Teatro Alla Scala de Milão, composta por Vincenzo Bellini, regida pelo maestro Omer Meir Welber e com a direção de Arnaud Bernard. Ainda na terça, às 18h30, será exibido “O barbeiro de Sevilha”, pela Ópera Nacional de Paris, do compositor Gioacchino Rossini, maestro Carlo Montanaro e direção de Damiano Michieletto.

Ainda em Castanhal, no dia 18, às 15h, tem o clássico “Os Capuletos e os Montéquios”, pelo Teatro La Fenice de Veneza, composta por Giuseppi Verdi, regida pelo maestro Zubin Mehta e com a direção de Peter Stein. A ópera foi baseada na peça de Luigi Scevola, e não na obra de Shakespeare. Continuando o festival, ainda na quarta, às 18h30, será exibido “A flauta mágica”, do Festival de Baden Baden, com composição de Wolfgang Amadeus Mozart, tendo como maestro Sir Simon Rattle e direção de Robert Carsen. O Festival contará com a presença de músicos, atores, diretores, críticos de arte para bate papo e troca de experiências após as sessões.

Em Santarém, a programação de cinema começa na terça (17), às 15h, com filmes infantis e para família. Na quarta (18), a animação "Asterix e o Domínio dos Deuses”, de Alexandre Astier, Louis Clichy vai animar a garotada com sessões às 15h e 18h30. A classificação é livre.

Em Belém, no Centro Cultural Sesc Boulevard será exibido na terça (17), às 18h, o filme “Tatuagem”, de Hilton Lacerda. A classificação é 16 anos. Encerrando a programação na capital, na quarta (18), às 18h, será exibido o drama brasileiro “A casa grande”, de Felipe Gamarano. A classificação é 18 anos.