Atividades ocorrem em unidades de Belém, Castanhal e Santarém nos dias 20 e 21

Por: Redação ORM News com informações do Sesc

Em 17 de setembro, 2016 - 11h40 - Entretenimento

Mostra Arpilleras, cinema, recreação, debate e palco giratório. Essas são as atividades programas pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) no Pará, dias 20 e 21 de setembro, em unidades de Belém, Castanhal e Santarém. Toda a programação terá entrada franca.

No Sesc em Castanhal, as programações iniciam dia 20, com o Hora de Brincar, de 8h30 às 11h30 e de 14h30 às 17h30, com gincanas recreativas, brincadeiras dirigidas e oficinas de brinquedos. Às 16h, tem cinema com o filme “O Reino dos Gatos”, de Hiroyuki Morita. Esta animação de 2004 conta a história de Haru, uma menina que, após salvar um gato de ser atropelado, recebe a visita do Rei dos Gatos. Ele a convida para conhecer seu reino, onde os animais falam e comportam-se como seres humanos. Classificação livre. Às 19h, tem mais cinema. O filme da vez é “Holy Motors”, de Leox Carax. Essa obra, que mistura drama e fantasia, conta a história de Oscar (Denis Lavant), que transita solitário em vidas paralelas, atuando como chefe, assassino, mendigo, monstro e pai. Ele mergulha profundamente em cada um dos papéis e é transportado por Paris e arredores em uma luxuosa limusine, comandada pela loira Céline (Edith Scob). Ele é um homem em busca da beleza do movimento, da força motriz, das mulheres e dos fantasmas de sua vida. Não recomendado para menores de 14 anos. Ainda no dia 20, também às 19h, tem o projeto Palco Giratório, com o Espetáculo "Benedita", da Cia Sino (BA). O espetáculo traz à tona a preservação de Patrimônio Imaterial Cultural. No palco, Benedita, uma velha mulher que chega numa encruzilhada, limite de seus horizontes. Sua apresentação é um ritual de passagem que passeia entre o trágico e o cômico para a construção de uma personagem genuinamente brasileira. Benedita tece destinos através dos casos que conta, relatando uma história arquetípica e mitológica. O evento corre no Auditório Henriqueta Honorantte, na Catedral Santa Maria Mãe de Deus. Classificação Indicativa: 12 anos.

Dia 21, as programações seguem na unidade com o Recreando, de 8h às 11h e de 14h às 17h. Trata-se de uma ação voltada ao publico juvenil, com a oferta de diversas atividades lúdica recreativa (gincanas, futsal, vôlei, jogos de salão, oficinas) e orientações em saúde. Às 15h tem cinema, com o filme “O Mundo dos Pequeninos”, de Hiromasa Yonebayashi. Essa animação japonesa vai até os subúrbios de Tóquio, sob o assoalho de uma casa velha. Lá, encontra-se Arrietty, que vive em seu minúsculo mundo com a família, fazendo de tudo para manter em segredo a existência de todos. Sobrevivendo como pequenos ladrões, eles conhecem as regras para que nunca sejam percebidos pelos verdadeiros, e grandes, donos da casa. Para isso, procuram manter a desconfiança deles em cima dos gatos e ratos e tomam todos os cuidados possíveis para evitar serem vistos. Contudo, quando um jovem rapaz se hospeda na casa, a pequenina Arietty acredita que poderá manter uma amizade com ele, apesar da diferença dos tamanhos. Classificação livre. Às 19h, mais cinema. Dessa vez, o filme é “Azul Profundo”, de Aris Bafaloukas. Este drama grego de 2011 conta a história do nadador profissional Dimitri, que está prestes a assinar um importante contrato com um patrocinador. Ele dedica a vida aos treinos, até um dia conhecer a militante ambiental Elsa, que deseja melhorar sua capacidade respiratória. Logo, Dimitri passa a lhe dar aulas e não demora muito para que eles engatem o namoro. Entretanto, um ano depois eles enfrentam problemas no relacionamento devido à dedicação dela às atividades de proteção ambiental, mesmo que para tanto passe por cima de sua própria saúde. Classificação: 14 anos.

No Sesc em Santarém, dia 20, às 15h30, tem cinema com o filme “O Homem da Lua”, de Stephan Schesch e Sarah Clara Weber. Trata-se de uma animação. O Homem da Lua vive sozinho neste grande satélite. Um dia, entediado, ele decide visitar a Terra. Quando chega ao novo planeta, ele se encanta com as belezas naturais, mas logo descobre que não existe apenas bondade neste local. O Presidente do Mundo, certo de que o Homem da Lua é um invasor, decide afugentá-lo. Para se salvar, ele deverá contar com a ajuda dos amigos e das crianças. Classificação livre. O cinema volta no dia seguinte, às 15h30, com “Meu Amigo Totoro”, de Hayao Miyazaki. Essa animação japonesa conta a história de Mei, uma jovem que encontra uma pequena passagem em seu quintal, que a leva à um lendário espírito da floresta conhecido como Totoro. Sua mãe está no hospital e seu pai divide o tempo entre dar aulas na faculdade e cuidar de sua mulher doente. Quando Mei tenta visitar a mãe por conta própria, se perde na floresta, e só o grande e fofo Totoro pode ajudar a menina a achar o caminho de volta para casa. Classificação livre. Às 18h30, a unidade exibe novamente “O Homem da Lua”, de Stephan Schesch e Sarah Clara Weber.

No Centro Cultural Sesc Boulevard, em Belém, dia 20, às 19h, tem a mostra "Arpilleras Amazônicas" com o Cine Debate "Jirau e Santo Antônio". Prostituição infantil, contaminação da água, centenas de quilômetros de árvores mortas, toneladas de peixes assassinados, milhares de famílias desabrigadas e sem emprego. Parece que o progresso prometido pela construção das hidrelétricas no rio Madeira passou longe daquela região. O documentário homenageia Nilce de Souza Magalhães, a Nicinha, mulher, pescadora e lutadora, que meses após dar entrevista para este filme foi assassinada. Classificação 16 anos. No dia 21, às 19h, tem o debate “Mulheres na Literatura”, com Gabriela Sobral e Luiza Maria Chedieck.

Serviço:

Sesc em Castanhal

Hora de Brincar

Data: 20/09

Horário: 8h30 às 11h30 e de 14h30 as 17h30

Classificação: Livre

Cine Sesc Castanhal com o filme “O Reino dos Gatos”, de Hiroyuki Morita

Data: 20/09

Horário: 16h

Classificação: Livre

Cine Sesc Castanhal com o filme “Holy Motors”, de Leox Carax

Data: 20/09

Horário: 19h

Classificação: 14 anos

Recreando

Data: 21/09

Horário: 8h às 11h e de 14h às 17h.

Classificação: Livre

Cine Sesc Castanhal com o filme “O Mundo dos Pequeninos”, de Hiromasa Yonebayashi

Data: 21/09

Horário: 15h

Classificação: Livre

Cine Sesc Castanhal com o filme “Azul Profundo”, de Aris Bafaloukas

Data: 21/09

Horário: 19h

Classificação: 14 anos

Local: Sesc em Castanhal (Av. Barão do Rio Branco, 10 - Nova Olinda)



Palco Giratório, com o Espetáculo “Benedita”, da Cia Sino (BA).

Data: 20/09

Horário: 19h

Classificação: 12 anos

Local: Auditório Henriqueta Honorantte - Catedral Santa Maria Mãe de Deus (Av.Transcastanhal - s/nº - bairro: Cristo Redentor)

Sesc em Santarém

Cine Sesc Santarém com o filme “O Homem da Lua”, de Stephan Schesch e Sarah Clara Weber

Data: 20/09

Horário: 15h30

Classificação: Livre

Cine Sesc Santarém com o filme “Meu Amigo Totoro”, de Hayao Miyazaki

Data: 21/09

Horário: 15h30

Classificação: Livre

Cine Sesc Santarém com o filme “O Homem da Lua”, de Stephan Schesch e Sarah Clara Weber

Data: 21/09

Horário: 18h30

Classificação: Livre

Local: Sesc em Santarém (R. Floriano Peixoto, 535 – Central)

Centro Cultural Sesc Boulevard

Mostra “Arpilleras Amazônicas” com o Cine Debate “Jirau e Santo Antônio”

Data: 20/09

Horário: 19h

Classificação: 16 anos

Debate “Mulheres na Literatura”, com Gabriela Sobral e Luiza Maria Chedieck

Data: 21/09

Horário: 19h

Local: Centro Cultural Sesc Boulevard (Av. Boulevard Castilhos França, 522 – Campina)



Informações: (93) 3522-5126 / 3522-1423 (Sesc em Santarém)//(91) 3224-5654 /3224-0227 (Centro Cultural Sesc Boulevard)/ (91)3721-2294(Sesc em Castanhal).Entrada Franca