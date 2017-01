Marabá, Castanhal e Santarém animam a quarta (04) e quinta (05) com programação para crianças e adultos

Por: Redação ORM News com informações do Sesc

Em 02 de janeiro, 2017 - 11h39 - Entretenimento

A magia das telonas e das histórias infantis tomarão conta das unidades de Marabá, Santarém e Castanhal do Serviço Social do Comércio (Sesc), nesta quarta (04) e quinta (05). Toda a programação tem entrada gratuita.

Santarém inicia a programação na quarta (04) com a exibição do filme “Uma viagem extraordinária”, de Jean-Pierre Jeunet, às 15h e depois às 18h30. Na aventura, T.S. Spivet é um garoto de doze anos superdotado, apaixonado por cartografia. Quando ele ganha um prêmio científico prestigioso, o garoto decide abandonar sua família em Montana para atravessar sozinho aos Estados Unidos, até chegar a Washington. O único problema é que o júri não sabe que o vencedor ainda é uma criança. A classificação é 10 anos. Já na quinta (05), às 17h30 é a vez das contações de história encantarem o público infantil.

Os castanhalenses terão dois dias de cinema intenso. Começando na quarta (04), às 16h, com a exibição do filme “O menino e o mundo”, de Alê Abreu. Na animação, um garoto mora com o pai e a mãe, em uma pequena casa no campo. Diante da falta de trabalho, no entanto, o pai abandona o lar e parte para a cidade grande. Triste e desnorteado, o menino faz as malas, pega o trem e vai descobrir o novo mundo em que seu pai mora. Para a sua surpresa, a criança encontra uma sociedade marcada pela pobreza, exploração de trabalhadores e falta de perspectivas. A classificação é livre. Mais tarde, às 19h, tem a exibição do “O congresso futurista”, de Ari Folman. Na animação, uma atriz em fim de carreira decide aceitar uma proposta ousada, mas muito bem paga, para ter melhores condições de cuidar de seu filho, portador de deficiência física. Segundo o acordo, ela deve colaborar com uma empresa que vai fazer uma versão digital de sua imagem, criando assim uma atriz virtual idêntica a ela mesma. Enquanto a empresa pode utilizar essa imagem virtual para os fins que desejar, a atriz real será proibida de atuar até o resto de sua vida. Aos poucos, ela começa a perceber as consequências catastróficas da atitude que tomou. Classificação 12 anos. Na quinta (05), às 16h, tem mais cinema com o filme “O conto da princesa Kaguya”, de Isao Takahata. A animação é baseada no conto popular japonês “O corte do bambu”. Kaguya era um bebê quando foi encontrada dentro de um tronco de bambu brilhante. Passado o tempo, ela se transforma em uma bela jovem que passa a ser cobiçada por cinco nobres, mas nenhum deles é o que ela realmente quer. Ela envia seus pretendentes em tarefas impossíveis para tentar evitar o casamento, mas Kaguya terá que enfrentar seu destino e punição por suas escolhas. A classificação é livre. Já às 19h tem a exibição do documentário brasileiro “O fim e o princípio”, de Eduardo Coutinho. Sem pesquisa prévia, sem personagens, locações nem temas definidos, uma equipe de cinema chega ao sertão da Paraíba em busca de pessoas que tenham histórias para contar. No município de São João do Rio do Peixe a equipe descobre o Sítio Araçás, uma comunidade rural onde vivem 86 famílias, a maioria ligada por laços de parentesco. Graças à mediação de uma jovem de Araçás, os moradores - na maioria idosos - contam sua vida, marcada pelo catolicismo popular, pela hierarquia, pelo senso de família e de honra. Classificação livre.

E para quem gosta de filmes japoneses e filmes de animação, o Cine Sesc em Marabá preparou uma programação especial para o mês de janeiro. Desde os clássicos filmes sobre samurais de Akira Kurosawa, um dos cineastas mais importantes do Japão até o mestre dos animes japoneses Hyao Miyasaki. A mostra inicia nesta quinta (05), às 18h, com a exibição do drama de Akira Kurosawa, “Os Sete Samurais”. No século XVI, durante a era Sengoku, quando os poderosos samurais de outrora estavam com os dias contados, pois eram agora desprezados pelos seus aristocráticos senhores. Kambei, um guerreiro veterano sem dinheiro, chega em uma aldeia indefesa que foi saqueada repetidamente por ladrões assassinos. Os moradores do vilarejo pedem sua ajuda, fazendo com que recrute seis outros guerreiros, que concordam em ensinar os habitantes como devem se defender em troca de comida. Katsushiro se apaixona por uma das mulheres locais. O último dos guerreiros que chega é Kikuchio, que finge estar qualificado mas na realidade é o filho de um camponês que almeja aceitação. A classificação é 10 anos.

Serviço:

Sesc em Santarém

Cine Sesc com o filme “Uma viagem extraordinária”, de Jean-Pierre Jeunet

Dia: 04/01/2017

Horário: 15h e 18h30

Classificação: 10 anos

Contação de Histórias

Dia: 05/01/2017

Horário: 17h30

Local: Sesc em Santarém (Rua Wilson Dias da Fonseca, 535 - Centro)

Sesc em Castanhal

Cine Sesc com o filme “O menino e o mundo”, de Alê Abreu

Dia: 04/01/2017

Horário: 16h

Classificação: Livre

Cine Sesc com o filme “O congresso futurista”, de Ari Folman

Dia: 04/01/2017

Horário: 19h

Classificação: 12 anos

Cine Sesc com o filme “O conto da princesa Kaguya”, de Isao Takahata

Dia: 05/01/2017

Horário: 16h

Classificação: Livre

Cine Sesc com o filme “O fim e o princípio”, de Eduardo Coutinho

Dia: 05/01/2017

Horário: 19h

Classificação: Livre

Local: Sesc em Castanhal (Av. Barão do Rio Branco, 10 – Nova Olinda)

Sesc em Marabá

Cine Sesc com o filme "Os Sete Samurais”, de Aklira Kurosawa

Dia: 05/01/2017

Horário: 18h

Classificação: 10 anos

Local: Sesc em Marabá (Av. Transamazônica, 1925 – Cidade Nova)

Informações: (94) 3324-4444 (Sesc em Marabá)

(91) 3721-2294 (Sesc em Castanhal)

(93) 3522-5126 / 3522-1424 (Sesc em Santarém)

(91) 4005-9584 / 4005-9587 (Coordenação de Comunicação do Sesc no Pará)

Entrada Franca