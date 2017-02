A exibição faz parte o projeto Cinema e Música

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 14 de fevereiro, 2017 - 14h53 - Cinema

Nesta terça-feira (14), o Cine Olympia exibe o longa “Gabinete das Figuras de Cera” (1924), de Paul Leni e Leo Birinsky. A exibição faz parte do projeto Cinema e Música, que acompanha musicalmente as projeções do cinema. A sessão é fruto de uma parceria com a Fundação Carlos Gomes. A sessão é às 18h30, no Cine Olympia. A entrada é gratuita.

No enredo, um jovem poeta é contratado por um museu de cera para escrever as biografias de três grandes criminosos: o califa Harun al Raschid; Ivan, o Terrível; e Jack, o Estripador. Uma das obras-primas do expressionismo alemão. Três visões diversas e independentes da maldade humana, narradas de formas variadas e em episódios de tamanho desigual.

O pianista Paulo José Campos de Melo, que é um apaixonado pelo cinema alemão, garantirá o clima de tensão e suspense executando a trilha ao vivo enquanto a história é contada na tela.