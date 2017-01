A programação retorna com filmes sueco e italiano

Por: Redação ORM News com informações da Agência Pará

Em 04 de janeiro, 2017 - 14h18 - Cinema

Nesta quinta-feira (05) o Cine Líbero Luxardo retoma a programação de sessões regulares às 18h com o filme "Gritos e Sussurros”, do diretor sueco Ingmar Bergman, e às 20h a produção italiana “As confissões”, de Roberto Andò. As exibições continuam até o dia 8 de janeiro (domingo) e também no dia 11 (quarta-feira), com ingressos a 12,00 (inteira) e 6,00 (meia), sendo que no dia 5 a sessão das 20h é totalmente gratuita para estudantes pelo Projeto Plateia.

“Gritos e Sussurros” (1972), dirigido por Ingmar Bergman, vencedor do Oscar de Melhor Fotografia, conta a história de Agnes, que morre lentamente de câncer, mas suas irmãs estão tão profundamente imersas em suas próprias dores psíquicas que não podem oferecer-lhe o apoio de que precisa. Maria está devastada com a culpa do suicídio do marido, causada pela descoberta de seu caso extraconjugal. A autodestrutiva e suicida Karin vê sua irmã com repulsa. Apenas Anna, a empregada profundamente religiosa que perdeu o filho jovem, parece ser capaz de oferecer a Agnes consolo e empatia.

O italiano "As Confissões” (2016), dirigido por Roberto Andò, retrata a história de Roberto Salus (Toni Servillo), um carismático monge que foi convidado para participar de uma reunião com ministros de finanças em um luxuoso hotel na costa do Báltico. Um encontro entre países para discutir economia, na Alemanha, é balançado quando uma morte chocante acontece.

Serviço: Reabertura das sessões regulares do Cine Líbero Luxardo. Avenida Gentil Bittencourt, 650 – Nazaré

"Gritos e Sussurros" (de Ingmar Bergman) - de 05 a 08 (quinta-feira a domingo) e 11 de janeiro (quarta-feira)

Hora: 18h

Ingressos: R$ 12,00 (inteira) e R$ 6,00 (meia)

"As Confissões" (de Roberto Andò) - de 05* a 08 (quinta-feira a domingo) e 11 de janeiro (quarta- feira)

Hora: 20h

Ingressos: R$ 12,00 (inteira) e R$ 6,00 (meia)

*Dia 05 entrada franca para estudantes pelo Projeto Plateia.