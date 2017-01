Clássico de Win Wenders tem sessão às 19h

Por: Reda

Em 10 de janeiro, 2017 - 10h10 - Cinema

O clássico “Paris, Texas” (1984), de Wim Wenders, será exibido na Sessão Especial deste mês do Cine Líbero Luxardo. Em seu ano de lançamento, o filme foi laureado com a Palma de Ouro de melhor filme no Festival de Cannes e também recebeu diversas indicações em vários festivais de cinema ao redor do mundo.

No enredo, um homem (Harry Dean Stanton) é encontrado exausto e sem memória em um deserto ao sul dos Estados Unidos. Aos poucos se recordando de sua vida, ele é acolhido pelo irmão Walt (Dean Stockwell), que é casado com Anne (Aurore Clément). Com eles vive também Alex (Hunter Carson), filho do homem sem memória, que aos poucos volta a se identificar com o pai. Confira o trailer.

O longa é uma das obras mais famosas do cineasta alemão Wim Wenders e foi resultado de uma parceria franco-germânica, porém, o trabalho foi filmado em solo estadunidense. O filme foi premiado em festivais como o Bafta, Bodil, Cannes, César, Bavarian Film Awards, Globo de Ouro, entre outros.

“Paris, Texas” será exibido no dia 10 de janeiro, no Líbero Luxardo, às 19h. A entrada é gratuita

Serviço- 'Paris, Texas', de Win Wenders, nesta terça-feira (10), às 19h, no Cine Líbero Luxardo (Av. Gentil Bittencourt, 650). Contato: (91) 3202-4321. Valor: Grátis.