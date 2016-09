As provas do Enem acontecem em 5 e 6 de novembro

Educação

A dois meses para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os candidatos ainda tem tempo para aperfeiçoar seu plano de estudos ou usar os dias para vencer os últimos conteúdos para a prova. O segredo, de acordo com a professora Lurdes Costa, é a disciplina, planejamento e, principalmente, foco. Confira as dicas para resolver as questões do ENEM:

Mantenha a calma

Vale sempre a pena lembrar que os nossos nervos podem nos atrapalhar na hora de fazer um exame importante. O ENEM requer toda a sua atenção, pois necessita de raciocínio lógico e boa compreensão dos assuntos. 'Você deve adotar medidas para domar o seu lado emocional caso o nervosismo tome conta. O estudo não só aumenta as suas chances de sucesso como também lhe dá confiança para realizar a prova sem estresse', indica a professora.

Compreenda em vez de decorar

O ENEM busca, ano após ano, ser uma prova que avalia a capacidade analítica do aluno. Ou seja, não adianta muito decorar várias datas e informações, e sim compreender os temas propostos e desenvolver um raciocínio em torno deles. Claro que isso não significa que você deva se dedicar menos às partes que necessitam ser decoradas, como: nomes, datas e locais. 'O seu principal objetivo deve ser compreender as matérias e todas as suas implicações', ressalta.

Tenha o hábito de ler

A prova costuma ter enunciados extensos repletos de importantes informações que depois serão usadas para responder a uma pergunta relacionada. Por isso, para poder se dar bem na questão é preciso que você leia com muito atenção todo o enunciado para compreender a mensagem que está sendo passada.

'Tanta leitura acaba sendo difícil para um aluno que não tem o hábito de ler e isso acaba tendo um impacto na nota final. Comece a reservar um tempo do seu dia para ler. Escolha um livro, um portal ou blog de notícias, no estilo que você goste e crie este hábito', recomenda.

Fique de olho nas notícias

Boa parte do conteúdo da prova vem do dia a dia, ou seja, dos acontecimentos que surgem nas redes sociais, nos principais portais de notícias, e claro, nos telejornais. Portanto, para poder se posicionar melhor perante às questões do ENEM, você precisa se inteirar no que acontece no Brasil e no mundo.

Para a professora, o hábito de assistir ao noticiário diariamente, acompanhar pessoas influentes nas redes sociais e ler sites de notícias, ajuda também na hora de fazer a redação, que quase sempre é sobre temas da atualidade.

Faça simulados

No site do Inep é possível baixar provas anteriores e seus respectivos gabaritos. 'A melhor forma de estudar para a prova tendo contato com questões reais dela é utilizando as edições passadas para treinar. Também vale a pena buscar simulados na internet, que utilizam a metodologia do ENEM para criar questões no mesmo estilo', explica.