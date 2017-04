HISTÓRIAS: Companhia que trabalha com estímulo à leitura faz apresentação única hoje

Em 30 de abril, 2017 - 06h01 - Magazine

“Uma Roda de Viagens pelas histórias” é o que pretende a Companhia Girândola de Contadores de Histórias, que se apresenta hoje no Teatro Waldemar Henrique, às 10h da manhã. Ontem, a trupe se apresentou com casa cheia no palco do Sesc Boulevard e pretende repetir o sucesso neste domingo. De acordo com seus integrantes, esta “Roda de Viagens” é um evento de celebração, um encontro de arte-educadores que atuam como agentes de estímulo à leitura. O projeto do grupo foi contemplado no edital Pauta Livre, da Fundação Cultural do Pará (FCP).

Fazem parte da Cia Girândola cinco educadores: Alci Santos é professor e contador de histórias; Evanildo Mercês é ator, poeta e filósofo; Inaiá Paes é folclorista de família tradicional no cordão de pássaros, pastorinha e tirada de reis; Katulo Gutierrez é aderecista e animador; e Vandiléia Foro é professora e atriz profissional. Todos com mais de 10 anos só na atuação de contar histórias.