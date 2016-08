'Um convite ao Direito de Errar' será de 08 à 16 de setembro

A Companhia dos Notáveis Clowns realiza oficina no mês de setembro em Belém. Intitulada “Um convite ao direito de errar”, ela propõe uma incursão no universo clown aliada à dramaturgia clássica de William Shakespeare e ocorrerá de 08 a 16 de setembro, no horário de 17h às 21h, na Casa das Artes

A oficina é um mergulho na pesquisa de clown desenvolvida pela Cia ao longo dos seus 18 anos de trajetória. Voltada para iniciados dentro da arte da palhaçaria, ela também servirá como o mote agregador para uma experimentação cênica de rua que terá como disparadores a história das aparelhagens em Belém e o clássico Romeu e Julieta de Willian Shakespeare. Em nossa versão, pretendemos misturar esta história de amor e briga entre famílias, transportando Montequios e Capuletos para uma outra realidade, genuinamente paraense, realizando um grande baile entre a nossa cultura popular e a clássica dramaturgia inglesa.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do e-mail ciadosnotaveis@gmail.com, enviando carta de intenção de no máximo uma lauda. Os interessados deverão ser maiores de 18 anos e já iniciados na linguagem do clown. Este projeto foi contemplado com o Prêmio Experimentação, Pesquisa e Difusão Artística 2016 da Fundação Cultural do Pará.

A companhia alia a prática de sua produção artística à formação em arte – todos são licenciados em teatro - como um princípio poético e político de trabalho. Dessa forma, um diferencial desta oficina também é aproximar os fazedores de clown da região, compartilhando experiências e os aspectos da linguagem e da pesquisa da companhia. Os Notáveis Clowns são Adhara Belo (Palhaça Mocotó), Artur Neves (Palhaço Pierierieca), João Guilherme Pinho (Palhaço Toli Tolá) e Luciano Lira (Palhaço Beterraba).

Serviço- Oficina “Um convite ao Direito de Errar”, de 08 à 16 de setembro, de 17h às 21h, na Casa das Artes (Pça. Justo Chermont, 236, ao lado da Basílica). Incrições gratuitas através do e-mail ciadosnotaveis@gmail.com. Informações: 98300 7007