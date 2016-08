O mês de agosto foi marcado por irregularidades climáticas, diz Inmet

Por: O Liberal

Em 27 de agosto, 2016 - 08h48 - Belém

A capital paraense tem visto nas últimas três noites um fenômeno climático atípico para o mês de agosto. Só nesta semana, o belenense foi surpreendido pelo menos três vezes com chuvas intensas com trovoadas no início da noite.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) do Pará disse que o fenômeno climático se deveu à entrada de umidade na região, vinda do Oceano Atlântico. Esta ocorrência, segundo os meteorologistas, favorece o aparecimento de nuvens carregadas que desaguam em regiões como Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Castanhal.

O mês de agosto, conforme explicou o meteorologista José Raimundo Abreu, foi marcado por irregularidades climáticas. Nos primeiros 15 dias, por exemplo, choveu em apenas duas ocasiões. Deste modo, o volume de chuvas ficou em torno dos 50mm, quando o esperado para o mês gira na média dos 120mm. Mesmo com as chuvas, o calor em Belém não amenizou. A temperatura máxima girou em torno dos 34º. Nesta segunda metade do mês, as chuvas devem atingir até o final de agosto um índice aproximado ao calculado para o período.