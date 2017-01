PROTEÇÃO - Morador de Belém procura prevenir doenças e circular sem ficar molhado

Em 05 de janeiro, 2017 - 06h00 - Atualidades

Da Redação

As chuvas estão fazendo a alegria dos vendedores de guarda-chuvas e sombrinhas pelas ruas de Belém. Nos dias de chuva, as vendas chegam a aumentar cerca de 50%, segundo revelam. No centro comercial de Belém a venda se concentra principal nos ambulantes, que oferecem o produto a cada esquina. Os preços variam entre R$ 10 e R$ 30. Os tipos e modelos de sombrinhas atendem a todos os gostos, com sua variedade considerável de tamanhos, cores e preços. O ambulante Edson Melo, de 35 anos, que há 18 anos trabalha no bairro do Comércio, acrescenta que quando um novo ano começa, já sabe que chegou o momento de começar a vender sombrinhas.