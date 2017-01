Vendedores de guarda-chuvas e sombrinhas aproveitam o período chuvoso para faturar

Em 05 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gerais

Vendedores de guarda-chuvas e sombrinhas aproveitam o período chuvoso para faturar. Nos dias de chuva as vendas chegam a aumentar 50%. No centro comercial de Belém a venda se concentra nos ambulantes, que a cada esquina oferecem o produto. Os preços variam de R$ 10 a R$ 30. Há sombrinhas para todos os gostos, com variedade de tamanho, cor e preço.

O ambulante Edson Melo, 35 anos, há 18 anos trabalha no bairro do Comércio. Quando o ano começa, ele já sabe que é o momento de começar a vender sombrinhas.

Atualmente com uma barraca localizada na travessa Santo Antônio, oferece uma gama de sombrinhas coloridas. “Vendo mais sombrinhas nos dias de chuva, entre 20 e 30.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.