A estreia mundial do primeiro trailer de "Cinquenta Tons Mais Escuros" é nesta terça-feira, dia 13 de setembro

Por: Bolsa de Mulher

Em 12 de setembro, 2016 - 20h31 - Cinema

A aguardada sequência de "Cinquenta Tons de Cinza" acaba de ganhar uma prévia instigante. Previsto para estrear em fevereiro de 2017, "Cinquenta Tons Mais Escuros" mostra o novo capítulo do romance de Christian Grey (Jamie Dornan) e Ana Steele (Dakota Johnson).

Teaser de "Cinquenta Tons Mais Escuros"

O vídeo, de apenas 15 segundos, traz cenas inéditas de Ana e Grey, além de imagens da protagonista com uma máscara - alusão à capa do livro homônimo, de E. L. James.

Na continuação, Grey tenta seduzir sua amada e trazê-la de volta. Porém, enquanto eles se esforçam para manter um relacionamento, pessoas do passado sombrio do rapaz surgem para destruir a vida do casal. O mistério da vida de Grey, refletido na decoração de seu próprio apartamento, é um dos motivos que tornam a obra tão envolvente.

