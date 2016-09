“Chico City” estreia dia 8 e reúne personagens inesquecíveis

Em 06 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

As variadas facetas de Chico Anysio na comédia serão destaque no VIVA/ORM Cabo com a estreia de “Chico City”. A partir de 8 de setembro, o VIVA começa a exibir um dos programas de maior destaque da carreira do mestre do humor, quinta-feira, na faixa das 21h. A atração foi ao ar de 1973 a 1980 na Globo, e reúne quadros e esquetes ambientados em uma fictícia cidade do interior, com ares do sertão nordestino, onde os acontecimentos do mundo real são reproduzidos em tom de paródia. No decorrer das temporadas, o lugar passa por modificações, até se transformar em uma metrópole.

