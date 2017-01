Filha de Gui Santiago pede para morar com o roqueiro

Por: Gshow

Em 03 de janeiro, 2017 - 08h34 - Novelas

Chiara (Lara Cariello) vai aparecer de uma maneira surpreendente no capítulo de Rock Story desta terça-feira (03). Enquanto todos a procuram desesperadamente, a menina aparece na casa do pai, onde Júlia (Nathalia Dill) aguarda apreensiva. Ao ser questionada pela professora de balé sobre o porquê de ter saído sozinha, a pequena faz um desabafo: "Eu não aguento mais morar na casa do meu avô".

Gui Santiago (Vladimir Brichta) chega e, ao revê-la, liga imediatamente para Diana (Alinne Moraes) a fim de acalmá-la, mas não sem antes dar um sermão na filha: "Olha o risco que você correu, Chiara!".

Ao chegar ao apartamento do roqueiro, Diana perde as estribeiras: "Foi você, não foi? Você fez a cabeça da minha filha, claro!", diz ela, acusando Júlia. Mas Chiara defende a namorada do pai e, de quebra, ainda pede para morar com ele.

Agora que a loira se descontrola de vez... A cena vai ao ar nesta terça-feira (03).