Menina deixa uma carta para a mãe antes de sumir

Por: Gshow

Em 01 de janeiro, 2017 - 12h37 - Novelas

Uma carta de Chiara (Lara Cariello) vai abalar a paz de Diana (Alinne Moraes) em Rock Story. Ao chegar em casa e estranhar a ausência da filha, ela descobre um envelope com a letra da menina sobre uma estante. Ao ler a mensagem, a executiva fica completamente trêmula.

Desesperada, Diana segue imediatamente para a casa de Gui Santiago (Vladimir Brichta) e, como um furação, cobra do roqueiro que ele apareça com a criança. A reação de Gui, no entanto, deixa todos em choque: "Quê que houve com a minha filha, Diana?", quer saber ele.

Nós também queremos saber, Gui! Cadê a Chiara?! O drama do roqueiro e da executiva vai ao ar a partir desta segunda-feira, 2/1