Silvana Cabral recebeu R$ 12 mil em recursos para comprar material de construção.

Por: Redação ORM News com informações da Agência Pará

Em 15 de fevereiro, 2017 - 13h01 - Pará

A Companhia de Habitação do Pará (Cohab) fez a primeira entrega do Cheque Moradia para um paciente com transtorno mental, fruto de parceria com o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) 3 Grão-Pará, que funciona no bairro do Jurunas. Os Caps são instituições destinadas a acolher pacientes com transtornos mentais, estimular a integração social e familiar deles e apoiá-los, oferecendo-lhes atendimento médico e psicossocial.

Segundo a assistente social Letícia Bastos, foi dada prioridade para atender a paciente Silvana Cabral, 47 anos, portadora de transtorno mental. "Reunimos com a diretora do programa e desenvolvemos o projeto Casa Saudável, Saúde Mental e Habitação: Uma Construção Possível para viabilizar o acesso desses pacientes aos programas habitacionais. Estamos fazendo um levantamento dos pacientes matriculados no Caps que se encontram em situação de vulnerabilidade e estejam dentro dos critérios do programa Cheque Moradia para que sejam beneficiados ", disse.

A diretora de Programa Especial de Moradia da Cohab, Ana Célia Cruz, disse que "o atendimento dessa paciente gerou a necessidade de olharmos de forma diferenciada para esse público. Um projeto será homologado para viabilizar um termo de cooperação, extensivo a todos os demais Caps de Belém", informou.

Silvana Cabral, que foi até a Cohab com a filha e tutora, Hosana Cabral, recebeu R$ 12 mil em recursos para comprar material de construção com o Cheque Moradia. "Vamos ter a ajuda de primos que são pedreiros e fizeram um preço bom para nós. Nossa casa desabou há dois meses. Era de madeira e estava muito estragada," relatou Hosana.

A presidente da Cohab, Lene Farinha, participou da entrega do benefício habitacional e disse que o Programa Cheque Moradia já atendeu grupos especiais. "Estamos atendendo vários públicos que merecem atenção especial, como os portadores de fibrose cística, renais crônicos, além de outros portadores de doenças degenerativas, amparados por lei e que precisam ter condição de moradia digna", reforçou.