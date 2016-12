De acordo com alguns veículos da imprensa inglesa, negociação ficou na casa de R$ 218 milhões

GloboEsporte.com

23 de dezembro, 2016 - Futebol

O Chelsea confirmou nesta sexta-feira a transferência do meia brasileiro Oscar para o Shanghai SIPG, da China. Ele será companheiro de equipe do atacante Hulk. No entanto, o clube inglês não entrou em detalhes sobre os valores da negociação para a venda jogador, mas desejou sorte e sucesso, e agradeceu pelo período de pouco mais de quatro anos em Stamford Bridge.

Durante toda a semana, muitos veículos da imprensa inglesa publicaram informações sobre a transferência de Oscar para o futebol chinês. O valor da negociação ficou na casa de 52 milhões de libras (R$ 218 milhões), de acordo com o jornal "The Independent".

Mas o que mais chamou a atenção foi a informação divulgada pelo "The Times", e que foi seguida por outros veículos nesta sexta-feira, apontando que o brasileiro terá o terceiro maior salário do mundo: cerca de 20 milhões de libras (R$ 84 milhões) por ano, com os impostos já deduzidos. Só receberá menos do que Cristiano Ronaldo e Messi.

Ainda de acordo com o "The Times", Oscar terá um salário quatro vezes maior do que ganhava no Chelsea. O meia tinha vencimentos de 90 mil libras (R$ 378 mil) por semana nos Blues, contra 400 mil libras (R$ 1,6 milhão) semanais em seu novo clube chinês.

Na nota publicada em seu site oficial, os Blues lembram dos quatro anos e meio em que Oscar defendeu a equipe. Conquistou os títulos do Campeonato Inglês, da Liga Europa e da Copa da Liga Inglesa. O clube também cita os 38 gols marcados por Oscar em 203 jogos, além de deixar claro que o jogador é muito querido por torcedores, funcionários e atletas da equipe principal.