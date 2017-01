Néia e Lázaro comemoram fim do relacionamento e Yasmim convence o irmão a ir atrás da verdade para reconquistar a amada

Por: GShow

Em 09 de janeiro, 2017 - 16h08 - Novelas

Néia (Ana Beatriz Nogueira) conseguiu o que queria! Ao fazer com que Diana (Alinne Moraes) flagrasse Léo Régis (Rafael Vitti) na cama com Stefany (Giovana Cordeiro), não dá outra! A executiva termina o noivado com o cantor. Lázaro (João Vicente de Castro) é só alegria com a notícia. "Dessa vez a senhora me surpreendeu! Não tava levando fé nenhuma nesse seu plano!", diz ele à mãe de Léo.

Mas o que a dupla não espera é que Yasmin (Marina Moschen) está bem disposta a ajudar o irmão a reconquistar Diana e fazê-la enxergar que tudo não passou de um mal-entendido. "Léo, só tem um jeito dela acreditar. Vai atrás da Stefany, você sabe onde ela mora! Obriga ela a contar a verdade pra Diana!", sugere a jovem.

Assim, Léo decide ir atrás da empregada fake: "Véio, eu amo a Diana. Você sabe disso. Por favor, explica pra ela que não tava rolando nada entre a gente! Tudo que tá acontecendo é culpa tua! Você sabe que eu não toquei um dedo em você", suplica.

Será que ela vai topar contar toda a verdade para Diana? Confira no capítulo de Rock Story de segunda-feira, 9/1.