O brasileiro enfrentar o ex-campeão Anthony Pettis

Por: Extra

Em 27 de agosto, 2016 - 11h43 - Artes Marciais

Fortes emoções estão reservadas para a noite deste sábado (27) no UFC Fight Night, em Vancouver, no Canadá. Veterano dos penas, Charles do Bronx Oliveira enfrenta o ex-campeão Anthony Pettis — que desceu de categoria — e promete um show no octógono.

Confiante, Charles do Bronx não se mostra preocupado frente a uma possível vantagem do americano.

— Ele está descendo agora. Quero ver como vai ficar e aguentar os três rounds. Pettis é um grande campeão, um cara que merece todo o respeito. Mas estou vindo de uma sequência muito boa de vitórias, estou bem física e mentalmente — avisa.

Faixa-preta no jiu-jítsu, o paulista de 26 anos começou a praticar a arte-suave aos 12 e tem um cartel com 21 vitórias, sendo 13 por finalização. Para enfrentar o americano, Charles do Bronx aposta em sua experiência no chão, mas não descarta outras armas na disputa.

Como ainda é faixa-marrom, o americano recorreu a um reforço de peso em sua preparação de chão: o brasileiro Diego Moraes, que foi um dos responsáveis pelos trabalhos de Pettis quando conquistou o cinturão dos leves, em 2013. Charles do Bronx reconhece o esforço, mas não se assusta.

— Jiu-jítsu a gente não aprende da noite para o dia. Treino há 14 anos e sei que demora, não é algo que se aprende do nada — ressalta o brasileiro: — É claro que o Pettis evoluiu muito no chão, mas no fim meu braço é que será levantado.