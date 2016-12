Alguns jogadores têm idade para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior

Por: GloboEsporte.com

Em 30 de dezembro, 2016 - 08h28 - Futebol

A diretoria da Chapecoense trabalha intensivamente na remontagem da equipe para a disputa da temporada de 2017 e a reconstrução deve passar pelo aproveitamento de atletas de base. Onze jogadores das categorias não profissionais devem juntar-se ao elenco profissional na próxima sexta-feira (dia 6), data marcada para a apresentação dos novos atletas.

Dentre os nomes da base, alguns jogadores têm idade para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas não estão relacionados para viajar com a equipe para disputar a maior competição da categoria no país.

A lista apresenta nomes já conhecidos do torcedor verde e branco. Casos dos atacantes Perotti e Lourency e do volante Lucas Mineiro, que já estavam integrados ao elenco profissional na temporada passada. Wesley Natã retorna de empréstimo do Bahia, onde disputou a série B em 2016.

LISTA QUE SE APRESENTARÁ COM OS PROFISSIONAIS:

Luiz Felipe: goleiro, 20 anos

Gabriel: lateral direito, 18 anos

Hiago: zagueiro, 19 anos

Guarapuava: zagueiro, 19 anos

Scalon: zagueiro, 21 anos

Andrei: volante, 21 anos

Lucas Mineiro: volante, 20 anos

Bryan: meia, 20 anos

Wesley Natã: atacante, 21 anos

Perotti: atacante, 19 anos

Lourency: atacante, 20 anos

Montagem do elenco

A Chape tem quatro reforços confirmados pela diretoria para a próxima temporada: o goleiro Elias, que estava no Juventude, o zagueiro Douglas Grolli, do Cruzeiro, o meia Dodô, emprestado pelo Atlético-MG, e o atacante Rossi, que defendeu o Goiás na Série B do Brasileiro. Além de Grolli, outros dois podem retornar à Arena Condá após atuarem pelo Sport. Tulio de Melo tem o empréstimo muito bem encaminhado, enquanto Apodi ainda carece de negociações. Nadson, ex-Paraná, anunciou sua troca de time para defender a Chape.

O Grêmio vai ceder o volante Moisés, enquanto o Fluminense encaminha o empréstimo do atacante Wellington Paulista. Henrique Dourado, também do Flu, foi sondado pelo Verdão, assim como o meia Daniel, do São Paulo. Do Tricolor paulista, o lateral esquerdo Reinaldo, que atuou na Ponte em 2016, é nome certo no Oeste. Do Uruguai chega o lateral-direito Emilio Zeballos, que estava no Defensor. Niltinho, ex-Criciúma, é mais um nome próximo de ser confirmado. Andrei Girotto, ex-Palmeiras, também negocia.