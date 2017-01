Goleiro de 34 anos tem sido um dos principais jogadores do clube há dois anos e tem contrato até o final de 2018

Redação ORM News

18 de janeiro, 2017 - Futebol

Destaque do Paysandu nos dois últimos anos por defesas improváveis, o goleiro Emerson teve o nome especulado nos bastidores da Chapecoense (SC). O clube, que tenta se reerguer após a tragédia que matou 71 pessoas na queda de um avião na Bolívia, estaria estudando a contratação do camisa 01 do Bicola para a temporada de 2017.

De acordo com a imprensa catarinense, Emerson seria a segunda opção da Chape. A primeira seria o brasileiro Rafael Bracali, de 35 anos, que atua no Arouca (ITA). O clube italiano estaria impedindo a liberação do arqueiro.

O diretor de futebol do Papão, Vitor Sampaio, disse que ficou sabendo do suposto interesse através da imprensa, mas garantiu que não houve qualquer tipo de sondagem da equipe catarinense e contou que o mesmo aconteceu com o próprio atleta. 'Falei com o Emerson e ele disse que também não recebeu ligação alguma', relatou.

Aos 34 anos e uma regularidade que o permitiu atuar em 111 jogos nestes dois anos de Paysandu, Emerson ainda entrou para a história do futebol com a 13ª maior marca de minutos sem sofrer gols. Foi em 2016, quando ele não buscou a bola na rede por 1.108 minutos, superando marcas de goleiros como Émerson Leão, Rogério Ceni, Victor Valdés, Cláudio Bravo e Reina. O líder do ranking é Mazaropi, que ficou intransponível por 1.816 minutos nos campeonatos cariocas de 1977 e 1978 com a camisa do Vasco da Gama.