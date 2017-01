Equipes se enfrentam no próximo dia 21, na Arena Condá

Em 06 de janeiro, 2017 - 01h30 - Esporte

A Chapecoense divulgou, ontem, que fará um amistoso com o Palmeiras no dia 21 de janeiro, às 16h30m, na Arena Condá. De acordo com o jornalista Rafael Henzel, um dos sobreviventes da tragédia com o voo da LaMia, as despesas serão cobertas pelo clube paulista, enquanto a Chape ficará com a receita da partida, marcada para ajudar na reestrutução da equipe catarinense.

O Palmeiras foi o último adversário da Chapecoense antes da queda da aeronave que levava o time catarinense à Colômbia, para a final da Copa Sul-Americana, no fim de novembro. Naquela partida, válida pelo Campeonato Brasileiro, o clube paulista venceu por 1 a 0 e conquistou o título com uma rodada de antecedência.

