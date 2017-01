Em 03 de janeiro, 2017 - 06h00 - Esporte

O técnico Marcelo Chamusca deu as coordenadas: precisa somente de um lateral-direito que deve ser anunciado pela diretoria hoje ou amanhã. Chamusca vai aproveitar o potencial do volante Djalma como lateral-direito. “Em outros momentos, o Djalma atuou como lateral e se saiu bem. Vamos contar com ele, por isso recomendo apenas mais um lateral”, disse. Chamusca disse estar super motivado para trabalhar num Clube da grandeza do Paysandu. “Estou satisfeito e aprovando tudo que está sendo feito pela diretoria. Essa camisa tem força, o Clube tem estrutura, seriedade e dá motivação para você trabalhar bem numa agremiação do tamanho do Paysandu”. Chamusca conhece a maioria dos jogadores da equipe alvi-celeste.

Hoje, Marcelo Chamusca participa ao vivo do programa Globo Esporte Pará.