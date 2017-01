Alta - Grande maioria dos produtos ficou mais cara, de janeiro a dezembro de 2016

Em 05 de janeiro, 2017 - 06h00 - Atualidades

Da Redação

Belém é a terceira capital com a cesta básica mais cara do País no ano de 2016. O crescimento foi de 16,70%, em contraste com uma inflação no período de 6,47%. O levantamento é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA). Por ordem, as maiores altas da cesta básica nas capitais do Brasil foram em Rio Branco (AC), com 23,63%; Maceió(AL), com 20,69%, e Belém, com 16,70%. Em todas as capitais houve elevação de preços dos itens de cesta básica. Contudo, as elevações menos acentuadas foram identificadas em Recife, com 4,23%; Curitiba, com 4,61%, e São Paulo, com 4,96%. Entre os produtos com maiores elevações de preços em Belém figuram a farinha de mandioca (63,16%), o feijão (47,76%) e a manteiga (47,67%)