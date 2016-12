No início da trégua, choques entre tropas do governo e oposição deixaram um rebelde ferido

Por: O Globo

Em 30 de dezembro, 2016 - 09h18 - Mundo

Beirute — Um cessar-fogo na Síria de âmbito nacional mediado por Rússia e Turquia, que apoiam lados opostos do conflito, aparentemente estava sendo mantido no início desta sexta-feira após um início turbulento durante a noite, na mais recente tentativa de se acabar com uma guerra de quase seis anos de duração. Várias tentativas anteriores fracassaram.

O presidente russo, Vladimir Putin, aliado-chave do presidente sírio, Bashar al-Assad, anunciou o cessar-fogo na quinta-feira após fechar um acordo com a Turquia, um apoiador de longa data da oposição.

Monitores e uma autoridade rebelde relataram a ocorrência de confrontos entre insurgentes e forças do governo quase imediatamente após a entrada em vigor da trégua, à meia-noite do horário local (20h no horário de Brasília). Horas depois, no entanto, a calma prevalecia nas áreas incluídas no cessar-fogo, segundo eles.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede no Reino Unido, reportou choques entre tropas do governo e rebeldes na província central de Hama e perto da capital, Damasco, mas disse que não houve relatos de mortes de civis desde o início da trégua.

Por sua vez, o ativista da oposição, Mazen al-Shami, que está localizado no subúrbio de Douma, em Damasco, disse que pequenos confrontos próximos deixaram um rebelde ferido. Na província de Daraa, as forças do governo abriram fogo em áreas mantidas pelos rebeldes, segundo o ativista Ahmad al-Masalmeh.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que os Estados Unidos podem entrar no processo de paz depois que o presidente eleito Donald Trump tomar posse, em 20 de janeiro. Ele também disse querer a participação de Egito, Arábia Saudita, Catar, Iraque, Jordânia e da ONU.

Diversos grupos rebeldes assinaram o acordo, segundo o Ministério da Defesa da Rússia.