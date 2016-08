No Twitter, presidente diz que começa uma nova História no país

Por: O Globo

Em 29 de agosto, 2016 - 08h53 - Mundo

Depois de quatro anos de negociações, um cessar-fogo definitivo entre as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e o governo entrou em vigor na meia-noite desta segunda-feira, encerrando o conflito armado mais longo da América Latina. Até o momento, não foi registrada nenhuma violação. É esperado que o acordo de paz final seja assinado no próximo mês.

“Este 29 de agosto começa uma nova História para a Colômbia. Silenciamos os fuzis. Acabou a guerra com as Farc”, comemorou o presidente Juan Manuel Santos no Twitter, um minuto após a entrada em vigor do cessar-fogo.

O líder das Farc, Rodrigo Londoño, mais conhecido pelo nome de guerra Timochenko, deu a ordem para o fim dos disparos. Desde julho de 2015, o grupo guerrilheiro já mantinha uma trégua unilateral, nem sempre respeitada.

— Nunca mais os pais enterrarão seus filhos e filhas mortos na guerra — disse Timochenko a jornalistas no domingo. — Todas as rivalidades e rancores permanecerão no passado.

O Congresso deverá aprovar nos próximos dias a realização de um referendo para a população decidir se apoia ou rechaça o acordo de paz definitivo, anunciado na última quarta-feira pelo governo e pelas Farc. A consulta popular foi previamente marcada para 2 de outubro.

Respaldado pela comunidade internacional, o pacto põe fim a um conflito que deixou cerca de 260 mil mortos, 45 mil desaparecidos e 6,9 milhões de deslocados. Este é o quarto processo de paz com as Farc, depois de tentativas fracassadas em 1984, 1991 e 1999.

O acordo prevê compromissos para resolver o problema agrário e enfrentar o tráfico de drogas. Além disso, estabelece a criação de um tribunal especial, reparação das vítimas e participação política dos futuros ex-combatentes — a partir de 2018, o grupo terá dez assentos no Parlamento.

Alegando danos à pátria e impunidade, a oposição impulsiona uma campanha pelo "não" no plebiscito.