Os dois se esbarram na porta do consulado japonês onde foram pegar seus documentos para a viagem de estudos

Por: Gshow

Em 31 de agosto, 2016 - 17h14 - Novelas

César (Rafael Cardoso) e Alice (Giovanna Antonelli) passaram para uma pós-graduação no Japão. Apesar de não se conhecerem, os dois podem acabar juntos na mesma turma durante dois anos, que é o tempo de duração do curso que a filha de Tanaka (Luis Melo) e o neto de Dona Sinhá (Laura Cardoso) vão fazer do outro lado do mundo.

Coincidência ou não, os dois foram ao consulado no mesmo dia para buscar seus documentos para a viagem e, por pouco, não na mesma hora. Enquanto está saindo do prédio, ele dá de cara com a morena chegando e ela atrai toda a sua atenção. Pensa que ele ignora? Nada disso, vai atrás dela com o sorriso mais cafajeste de todos.

Será que César já vai aprontar? Fique ligado em Sol Nascente. Esta cena está prevista para ir ao ar nesta quarta-feira (31).