Prestes a denunciar o ex-comparsa, a advogada é impedida

Por: Gshow

Em 20 de fevereiro, 2017 - 09h17 - Novelas

Ver tudo pelo que Alice (Giovanna Antonelli) está passando fez Carol (Maria Joana) tomar uma decisão importante: é a hora de entregar as provas que ela tem contra César (Rafael Cardoso) para a polícia. "Não sou mais advogada do César e quero por um fim nessa injustiça contra a Alice. Eu não tenho condições de ir até aí, mas tenho todas as provas de que o César é o culpado de tudo que estão acusando a Alice", a filha de Ana Clara (Silvia Bandeira) diz para Louzada (Marcello Airoldi).

Bem nessa hora, César invade o quarto da advogada na pousada e toma o telefone da mão de Carol. "Que coisa feia, doutora advogada... Traindo o seu cliente? Mesmo sabendo das consequências?", ele a ameaça. A morena fica apavorada, claro! 😱

O que César vai aprontar? Acompanhe a cena que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente nesta segunda-feira, 20/2.