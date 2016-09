Rapaz chega à casa de sua avó em Minas Gerais

César (Rafael Cardoso) chega à Minas para visitar sua avó, mas o ambiente não é nada parecido com o que ele tanto contou à Alice (Giovanna Antonelli) e sua família. Em uma grande casa de fazenda, capangas fazem a segurança e há mesas de pôquer ao longo da varanda com pessoas jogando, enquanto garçons servem e garotas se insinuam para os homens do local de forma sensual.

O rapaz chega de carona em um caminhãozinho velho, para diante da casa e ordena que um dos empregados pegue suas malas. Em seguida, avista Dona Sinhá (Laura Cardoso) na varanda e corre em sua direção. Os dois sorriem e se abraçam, emocionados.

