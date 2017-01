Câmeras que Carol instalou no quarto flagram a ira do vilão

Por: GShow

Em 18 de janeiro, 2017 - 12h29 - Novelas

A notícia não é nada boa para César (Rafael Cardoso): Mario (Bruno Gagliasso) está vivinho da Silva! E o vilão, claro, fica irado ao descobrir que o motociclista sobreviveu a todas as armações. O executivo chega no seu quarto da pousada Marseille descontrolado e é Sinhá (Laura Carsoso) quem tenta acalmar o neto. "Quando é que você vai entender – de uma vez por todas – que Alice (Giovanna Antonelli) não quer nada com você, Cesinha?!", joga a avó.

Mas o que os dois nem imaginam é que estão sendo espionados de muito perto. Afinal, as câmeras que Carol (Maria Joana) instalou na suíte do vilão estão registrando tudo. Se liga, César!

Acompanhe a cena que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente nesta quarta-feira, 18/1