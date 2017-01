Presidente da Arraial Pescados decide mandar o executivo para um trabalho em Londres: 'Justamente para que você não misture as coisas'

Por: Gshow

Em 14 de janeiro, 2017 - 10h53 - Novelas

Como se não bastasse a preocupação com Mario (Bruno Gagliasso), Alice (Giovanna Antonelli) ainda tem que lidar com César (Rafael Cardoso) na sua cola! E olha que o executivo não está mais conseguindo esconder sua paixão. É por isso mesmo que a morena dá logo um corte no ex-namorado e avisa que eles vão se afastar.

"Eu já estava pensando mesmo nisso. Uma viagem de trabalho. Eu vou precisar de alguém pra cuidar da exportação da linha gourmet. Em Londres, tem uma empresa exportadora interessada. Lembra que eles entraram em contato? Você é a pessoa ideal pra cuidar disso. E uma viagem é sempre uma ótima oportunidade pra colocar a ideias em ordem. Justamente para que você não misture as coisas", Alice decreta.

César mal consegue disfarçar a raiva na hora, mas depois a coisa só piora, porque ele avisa para Sinhá (Laura Cardoso) que agora está disposto a fazer qualquer coisa para destruir a gata.





É, César, dor de cotovelo é um problema sério! Acompanhe a cena que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente neste sábado, 14/01.